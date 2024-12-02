Началась регистрация на участие в новогоднем сезоне экскурсий проекта «Открой#Моспром»

На официальном сайте проекта «Открой#Моспром», организующего экскурсии по московским предприятиям, открылась регистрация на новогодний сезон. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Посетить заводы можно будет с 9 по 13 декабря. На официальном сайте проекта можно также пройти викторину, посвященную столичной промышленности, и ответить на вопросы о предновогодних линейках товаров.

«В финальном сезоне уходящего года примут участие около 30 столичных предприятий по выпуску лифтов, микроэлектроники, кабельной, пищевой продукции и других изделий. На их площадках пройдет 60 экскурсионных туров и 20 мастер-классов», — заявил он.

Впервые в этом году экскурсии пройдут по Карачаровскому механическому заводу. Посетителям покажут процесс производства лифтов, в том числе узлы безопасности, и расскажут о высоких стандартах качества и инновациях в отрасли.

«Важно, чтобы пассажир знал, почему вертикальный транспорт считается одним из самых безопасных», — заявили в пресс-службе предприятия.

Также впервые посетители смогут попасть в музей «Фабрика елочных игрушек» и ознакомиться с традициями новогодних празднеств разных эпох.

Проект «Открой#Моспром» появился в 2019 году и объединяет более 10 форматов: экскурсии, мастер-классы, квизы, фотовыставки и другие. Его значимость уже подтвердили многочисленные награды.