Началась регистрация на экскурсии по московским заводам

Пресс-служба Комплекса градостроительной политики
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики

В Москве стартовала регистрация на экскурсии по местным промышленным предприятиям проекта «Открой#Моспром». С 9 по 20 сентября для всех желающих свои двери откроют 25 фабрик и заводов города, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва активно развивает промышленный туризм. Это большая и важная работа, которая включает в себя, например, создание интерактивных выставок, посвященных индустрии, и проведение экскурсий по действующим предприятиям», — отметил министр.

С 2019 год жителям и гостям столицы показывают, как устроены московские заводы и знакомят их с процессом производства и выпуска продукции. В этом году это уже седьмой сезон проекта «Открой#Моспром» в рамках которого 25 предприятий подготовили для посетителей 150 экскурсий и 70 мастер-классов.

Пресс-служба Комплекса градостроительной политики
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики
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Пресс-служба Комплекса градостроительной политики
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики
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Пресс-служба Комплекса градостроительной политики
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики
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Пресс-служба Комплекса градостроительной политики
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики
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Пресс-служба Комплекса градостроительной политики
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики
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«Гости узнают, как изготавливают лифты, косметику, авиационные двигатели, мороженое, космический хлеб и многое другое», — рассказал Гарбузов.

Одна из площадок — концерн «Бабаевский», где гостям покажут создание конфет, шоколада, карамели и других лакомств. А на производстве компании «Фабрика вентиляции „Галвент“» зрители узнают, как собирают современные системы вентиляции, которые затем устанавливают в домах и коммерческих помещениях по всей стране.

Еще одна участница проекта — старейшая косметическая фабрика «Свобода». Сейчас тут выпускают уходовую и декоративную косметику, в том числе зубные пасты, шампуни.

Свои двери для всех желающих откроет также «Сибур полилаб», где разрабатывают новые полимерные материалы. Их используют в совершенно разных отраслях экономики: от товаров народного потребления до авиакосмической промышленности. Благодаря проекту «Открой#Моспром», каждый желающий может познакомиться с достижениями отечественной науки и промышленности и увидеть, как инновации создают продукты будущего.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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