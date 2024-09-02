Началась регистрация на экскурсии по московским заводам

В Москве стартовала регистрация на экскурсии по местным промышленным предприятиям проекта «Открой#Моспром» . С 9 по 20 сентября для всех желающих свои двери откроют 25 фабрик и заводов города, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва активно развивает промышленный туризм. Это большая и важная работа, которая включает в себя, например, создание интерактивных выставок, посвященных индустрии, и проведение экскурсий по действующим предприятиям», — отметил министр.

С 2019 год жителям и гостям столицы показывают, как устроены московские заводы и знакомят их с процессом производства и выпуска продукции. В этом году это уже седьмой сезон проекта «Открой#Моспром» в рамках которого 25 предприятий подготовили для посетителей 150 экскурсий и 70 мастер-классов.