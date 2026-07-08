Началась разработка котлована для возведения дома по реновации на Авиамоторной улице

Жилой комплекс по программе реновации построят на Авиамоторной улице на месте расселенной пятиэтажки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Сейчас на стройплощадке идут подготовительные работы — устанавливается шпунтовое ограждение и производится разработка котлована», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Жилой комплекс будет состоять из двух корпусов переменной этажности и рассчитан на 168 квартир. В доме предусмотрят безбарьерную среду. В шаговой доступности от здания есть станции метро и МЦД, остановка трамвая, поликлиники, школа, супермаркет, кафе и Лефортовский парк.

Для автомобилистов построят подземный паркинг, в который можно будет въехать через одноэтажную пристройку с рампой.

Программа реновации действует с 2017 года и должна затронуть более миллиона жителей Москвы.