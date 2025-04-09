На востоке Москвы по программе реновации демонтировали 67 домов

В столице продолжилась программа реновации. В Восточном административном округе демонтировали 67 старых домов, их жильцы переехали в новостройки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

«В районе Северное Измайлово Восточного административного округа демонтировали 18 домов, в Косино-Ухтомском город освободил площадки, на которых ранее располагались 14 зданий, еще шесть домов снесли в районе Гольяново», — привела слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

В общей сложности на востоке столицы снесли 67 многоквартирных домов. Их прежние жильцы получили квартиры в 57 новостройках, в том числе в 13 жилых комплексах в Перове и в четырех — в Гольянове.

На месте устаревшего жилфонда благодаря программе реновации появятся современные жилые комплексы с инфраструктурой. Застройщики создадут комфортную городскую среду с благоустроенными территориями, озеленением, наружным освещением, видеонаблюдением, площадками для отдыха и спорта.

Программа реновации жилфонда в Москве стартовала в августе 2017 года. В нее вошли 5176 домов, преимущественно пятиэтажные хрущевки.