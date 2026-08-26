На тестовом голосовании в Москве решат судьбу памятника Пушкину

Тестовое голосование в Москве пройдет 28 августа по переносу памятника Пушкину

В Москве протестируют систему онлайн-голосования перед выборами в Госдуму. Жители города 28 августа выразят мнение по возвращению памятника Александру Пушкину на Тверской бульвар. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Вынести на тестовое голосование этот вопрос предложил кинорежиссер Никита Михалков. Общественный штаб по наблюдению за выборами поддержал идею.

«На мой взгляд, уже то, что памятник Пушкину был поставлен на месте снесенной колокольни знаменитого Страстного монастыря, не очень правильно. <… > Перенесение памятника на свое прежнее место ознаменует восстановление исторической справедливости», — сказал артист.

Голосование пройдет 28 августа на сайте elec.mos.ru, в нем примут участие совершеннолетние избиратели с пропиской в Москве и полной учетной записью на mos.ru. Для желающих проголосовать очно откроются избирательные участки.

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Теледебаты кандидатов стартуют 31 августа.