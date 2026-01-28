Свыше 800 тысяч кубометров снега убрали в парках Подмосковья с начала недели

Подмосковные парки приводят в порядок после сильного снегопада, который обрушился на регион вечером 26 января. С начала недели в зонах отдыха убрали свыше 800 тысяч кубометров снега.

В Министерстве благоустройства региона отметили, что к расчистке привлекли более 1,2 тысячи работников и 260 единиц спецтехники.

В первую очередь очищают входы в парки, основные аллеи и парковки — именно там больше всего посетителей. Затем сотрудники коммунальных служб переходят к менее загруженным дорожкам, а также детским и спортивным площадкам.

Там, где это требуется, проводят обработку противогололедными материалами. Специалисты подстраиваются под изменения погодных условий, чтобы быстрее реагировать на новые осадки.

Всего в Московской области насчитывают 219 парков культуры и отдыха, а также лесопарков. Их состояние и комфорт для посетителей остаются одной из ключевых задач региональных властей.