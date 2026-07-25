На Пушкинской набережной после реконструкции открылся причал «Парк Горького — 2»

После реконструкции на Пушкинской набережной Москвы заработал причал «Парк Горького — 2». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Причал входит в популярный речной маршрут Центральный. После реконструкции он стал просторнее и теперь вмещает не 100, а 280 пассажиров. Теперь здесь могут швартоваться суда всех типов, в том числе два одновременно.

Сотрудники службы пассажирских сервисов ЦОДД помогут сориентироваться на причале, проконсультируют по оплате и пересадкам. Также они сопровождают маломобильных пассажиров и раздают питьевую воду в жару.

За акваторией круглосуточно следят 500 камер Речного ситуационного центра, обеспечивая порядок навигации. Рейды для безопасности на воде проводит Водный патруль ЦОДД.

Матросы Береговой службы помогают судам швартоваться и следят за состоянием инфраструктуры.

Ранее Минтранс Подмосковья сообщил, что с момента открытия навигации в регионе более 9,3 тысячи человек воспользовались речными маршрутами.