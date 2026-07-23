Более 9 тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами в Подмосковье

С момента открытия навигации в Московской области более 9,3 тысячи человек воспользовались речными маршрутами, согласно данным Министерства транспорта Подмосковья.

Три речных маршрута начали работу в конце апреля. Наибольший поток пассажиров зафиксирован в Лыткарине — более 4,1 тысячи человек. В Серпухове речными маршрутами воспользовались свыше 3,6 тысячи человек, а в Коломне — более 1,6 тысячи, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Лыткарине катер «Стриж» курсирует от причала «Лыткарино» до деревни Андреевское Ленинского округа. Расстояние в 800 метров он преодолевает за 5 минут и будет ходить до 14 ноября.

В Коломне теплоход «Москва-108» следует от причала «Бочманово» до причала «Притыка», расстояние составляет 24 километра, а время в пути — 1,5 часа.

В Серпухове теплоход «Зуша» доставляет пассажиров от причала «Серпухов» до причала «Сады», преодолевая четыре километра за 40 минут. Эти маршруты будут работать до 30 сентября.

Проезд можно оплатить банковской картой, картой «Стрелка» или наличными средствами.