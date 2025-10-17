На Ленинском проспекте в Москве столкнулись Audi и Volkswagen

Два человека пострадали в ДТП с Audi и Volkswagen на Ленинском проспекте

На пересечении Ленинского проспекта и улицы Обручева в Москве произошло столкновение двух автомобилей — Audi и Volkswagen. После удара один из автомобилей загорелся. Об этом сообщили 360.ru очевидцы и источники в экстренных службах.

По словам свидетелей, авария произошла на перекрестке возле торгового центра «РИО». Одна из очевидец рассказала, что столкновение произошло, вероятно, из-за того, что водители пытались проехать на мигающий сигнал светофора.

«Мы услышали хлопок и увидели дым. В белой машине сидел мужчина, его потом вытащили из салона», — рассказала одна из прохожих.

Другая очевидица сообщила, что на место прибыли бригады скорой помощи и МЧС.

«Пострадала девушка, у нее шок и кровь из носа. Мы оказали первую помощь и вызвали скорую. Еще один молодой человек получил травмы», — рассказала собеседница.

По данным источника, в результате ДТП пострадали два человека: у женщины диагностировали сотрясение мозга, у второго участника — перелом ключицы и колена. Оба доставлены в больницу.

На месте происшествия работают спасатели и полиция, движение в районе перекрестка временно затруднено.

