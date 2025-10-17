Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе в Ленобласти

Один человек стал жертвой дорожно-транспортного происшествия в Ломоносовском районе Ленинградской области. Авария произошла в четверг, 16 октября, на пятом километре дороги Ропша – Марьино. Об этом сайту Neva.Today сообщили представители регионального ГУ МВД России.

По информации полиции, в 18:45 на неосвещенном участке трассы 44-летний водитель Kia Sorento сбил неизвестного мужчину. В момент столкновения пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП пострадавший, которому на вид около 40 лет, скончался от полученных травм. Сейчас стражи порядка устанавливают личность погибшего. По факту аварии проводится проверка.