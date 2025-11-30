На Красной площади открыли ГУМ-каток

Торжественное открытие ГУМ-катка состоялось в Москве в воскресенье — легендарная ледовая площадка на Красной площади начала свой юбилейный, 20-й сезон, сообщил корреспондент РИА «Новости» . Для всех посетителей каток откроется 1 декабря и будет работать до 1 марта.

Праздничную программу украсили выступления звезд фигурного катания: на лед вышли чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, призер мирового первенства Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко, обладательница бронзы чемпионатов Европы и мира. Гостям также показали фрагмент нового ледового спектакля Татьяны Навки «Золушка».

В этом году оформление катка стилизовано под дымковскую игрушку — яркий вятский промысел с белоснежным фоном, насыщенными кругами и геометрическими узорами, а также традиционными фигурами всадников, барышень и сказочных зверей.

Каток будет работать ежедневно с 09:00 до 23:30. Сеансы длятся один час, заключительный стартует в 22:30. Как и прежде, в будние дни первые четыре утренних выхода на лед будут бесплатными.

В марте заместитель мэра города Наталья Сергунина рассказала, что туристические инфоцентры в Москве за три зимних месяца помогли советами и составили маршруты более 178 тысячам гостей российской столицы из разных стран.