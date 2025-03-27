Названы самые частые запросы туристов в инфоцентрах Москвы

Работающие в Москве туристические инфоцентры за три зимних месяца помогли советами и составили маршруты более 178 тысячам гостей российской столицы из разных стран. Об этом рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что операторы информационных центров отвечают на все вопросы гостей города и помогают решить возникающие проблемы.

Сергунина добавила, что зимой в Москву приезжали туристы из Китая, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов и Вьетнама. Все они получили необходимую информацию о маршрутах до главных достопримечательностей Москвы.

«В списке самых популярных запросов оказались Красная площадь, ВДНХ, кинопарк „Москино“ и парк Горького. Еще путешественников привлекли фестивали и ярмарки, автобусные и речные экскурсии, необычные мастер-классы и катки», — привел слова Сергуниной сайт мэрии.

Также гости города интересовались масленичными гуляниями и мероприятиями, приуроченными к наступлению китайского Нового года. Кроме ответов на вопросы отдыхающих, операторы туристических информационных центров дают рекомендации посетить творческие занятия, кинопоказы или спектакли. Они также советуют туристам использовать городские цифровые сервисы, где есть полезная информация о главных событиях в Москве.

В начале марта мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги количества туристов, посетивших город в 2024 году. Он подчеркнул, что всего в российскую столицу приехали 26 миллионов человек, из которых большая часть — иностранцы. Основная доля пришлась на туристов из Китая и стран Ближнего Востока.

Среди россиян Москва популярна у жителей Санкт-Петербурга, Татарстана, Свердловской области, Краснодарского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.