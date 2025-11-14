На юге Москвы автомобиль с водителем сорвался с третьего этажа парковки

В столичном районе Чертаново Южное автомобиль упал с третьего уровня многоэтажной парковки. Об этом 360.ru сообщили источники в экстренных службах.

ЧП произошло по адресу: улица Газопровод, дом 2А. По предварительным данным, машина марки Skoda сорвалась вниз. Водителя удалось оперативно извлечь из салона — сейчас его состояние оценивает бригада «103».

На месте работают экстренные службы, обстоятельства происшествия устанавливаются.

