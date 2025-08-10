В Бразилии пара сорвалась с обрыва во время секса в машине

В бразильском штате Эспириту-Санту ночь страсти для влюбленных закончилась трагедией. Адриана Машаду Рибейру и Марконе да Силва Кардозу, вернувшись с вечеринки, заехали на площадку для дельтапланеристов в Вендa-Нова-ду-Иммигранти, чтобы уединиться, сообщило The Sun .

По данным полиции, во время секса в припаркованной машине их движения могли сдвинуть автомобиль с места. Машина сорвалась с обрыва высотой около 400 метров. Уже спустя 100 метров падения, задев камень, авто выбросило обоих наружу. Их обнаженные тела нашли неподалеку от разбитого вдребезги автомобиля, который пролетел еще около 300 метров.

Следов насилия на телах не обнаружено, ручной тормоз был включен. Жители окрестностей слышали громкий удар в районе 1:30–2:00 ночи, но из-за темноты и густой растительности не видели, что произошло. Машину и тела нашли лишь утром.

Марконе недавно переехал в город и работал оператором станков. Адриана была местной жительницей, 16 лет помогала матери в пекарне и воспитывала двоих детей от предыдущих отношений.

