На Ярославском вокзале произошел сбой с оплатой картами

На Ярославском вокзале Москвы временно невозможно купить билет банковской картой — оплату принимают только наличными и по социальным картам. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», опубликовав видео с места событий.
По словам пассажиров, сбой затронул терминалы оплаты. Причины неисправности пока неизвестны. Официальных комментариев от РЖД на момент публикации не поступало.
Ранее, 28 июля, крупный сбой произошел в IT-системе «Аэрофлота»: из-за атаки хакеров Silent Crow и «Киберпартизанов BY» десятки рейсов отменили, а полеты удалось восстановить только спустя сутки. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.
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