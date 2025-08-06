На Ярославском вокзале произошел сбой с оплатой картами

На Ярославском вокзале Москвы временно невозможно купить билет банковской картой — оплату принимают только наличными и по социальным картам. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» , опубликовав видео с места событий.

По словам пассажиров, сбой затронул терминалы оплаты. Причины неисправности пока неизвестны. Официальных комментариев от РЖД на момент публикации не поступало.

Ранее, 28 июля, крупный сбой произошел в IT-системе «Аэрофлота»: из-за атаки хакеров Silent Crow и «Киберпартизанов BY» десятки рейсов отменили, а полеты удалось восстановить только спустя сутки. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.