На борту МКС впервые в истории откроется выставка Музея космонавтики

Впервые в истории музейная выставка откроется на борту Международной космической станции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Передвижная экспозиция Музея космонавтики состоит из 10 планшетов, при поддержке Роскосмоса ее доставили на МКС на грузовом корабле «Прогресс МС-30». На выставке представлены образцы космической техники, схема выхода из корабля «Восход-2» с пометками, сделанными рукой Алексея Леонова, и его кисть для живописи.

Во вторник в 11:34 члены 72-й космической экспедиции — Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов — выйдут на связь с Землей и проведут экскурсию. Прямая трансляция пройдет в соцсети «ВКонтакте».

Космонавт Вагнер ранее встретил новичков на МКС в маске инопланетянина, толстовке с капюшоном и спортивных штанах. Сейчас на станции находятся 11 человек. Однако уже в ближайшую среду четверо «старичков» вернутся на Землю.