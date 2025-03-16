Прибывший на МКС новый экипаж поприветствовал «инопланетянин»

В маске инопланетянина, толстовке с капюшоном и спортивных штанах встретил новичков на Международной космической станции (МКС) российский космонавт Иван Вагнер. Момент с необычным нарядом американца попал в прямой эфир телеканала Fox News , который транслировал стыковку капсулы со станцией.

В маске инопланетянина он неистово размахивал руками через иллюминатор, привлекая к себе внимание новых соседей по МКС, а затем поприветствовал их лично после открытия люков.

В НАСА сообщили, что на капсуле корабля Crew Dragon на станцию прибыли американец Энн Макклейн и Николь Айерс, японец Такуя Ониси и космонавт Роскосмоса Кирилл Песков. Они поднялись на борт МКС в 01:35 по восточному времени.

Кроме Вагнера, на станции их встретили живущие на МКС уже девятый месяц астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс из экипажа Starliner, чей челнок вышел из строя, а также россиянин Александр Горбунов и командир экипажа Ник Хейг.

Общая численность обитателей МКС достигла 11 человек. Но уже в ближайшую среду, 19 марта, четверо «старичков» уступят места новому экипажу и вернутся на Землю.

Российский космонавт Александр Горбунов и командир МКС Ник Хейг прибыли на МКС в конце сентября прошлого года. Они отправились в космос на корабле Crew Dragon, который на орбиту вывела ракета-носитель Falcon-9. Изначально в состав экипажа входили четыре человека, но для того, чтобы забрать застрявших на МКС Уилмора и Уильямс их число сократили.