Музей транспорта принял на хранение прототип беспилотного автобуса «Матрешка»

Столичный Музей транспорта принял на хранение прототип первого беспилотного автобуса «Матрешка. Об этом сообщили на сайте mos.ru .

«Матрешка» рассчитана на перевозку восьми пассажиров.

«Экспериментальный образец станет одним из 53 экспонатов постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы в гараже на Новорязанской улице, доме 27», — отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Посетители смогут увидеть экспонат в фондохранилище музея в рамках экскурсии, которая стартует в апреле. Прототип автобуса выпустили в 2016 году под руководством Алексея Бакулина в «Бакулин Моторс Групп» совместно с Volgabus. В серийное производство модель не вошла.

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