Музей транспорта принял на хранение прототип беспилотного автобуса «Матрешка»
Столичный Музей транспорта принял на хранение прототип первого беспилотного автобуса «Матрешка. Об этом сообщили на сайте mos.ru.
«Матрешка» рассчитана на перевозку восьми пассажиров.
«Экспериментальный образец станет одним из 53 экспонатов постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы в гараже на Новорязанской улице, доме 27», — отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.
Посетители смогут увидеть экспонат в фондохранилище музея в рамках экскурсии, которая стартует в апреле. Прототип автобуса выпустили в 2016 году под руководством Алексея Бакулина в «Бакулин Моторс Групп» совместно с Volgabus. В серийное производство модель не вошла.
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