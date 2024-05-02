Муринец: возведение мостов в Москве отражает стратегический подход властей | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 17:33 Муринец: возведение мостов в Москве отражает стратегический подход властей

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В створе Берегового проезда построят автомобильный мост через Москву-реку с тремя полосами движения в каждом направлении. Жители получат не только новую транспортную связку через реку, но и дополнительный выезд с территории строящегося Национального космического центра в сторону СЗАО. Сейчас мост готов почти на треть, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Как пояснила 360.ru архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец, строительство этого моста отражает стратегический подход властей к созданию транспортной инфраструктуры Москвы.

Автомобильный мост является проявлением стратегического подхода к развитию транспортного каркаса столицы. Центральный и Западный административные округа в местах своего сопряжения имеют большой потенциал в комплексном развитии, который мы с вами видим в развернувшемся строительстве многофункциональных комплексов по обоим берегам Москва-реки, и, самое главное, Национального космического центра, включающего на своей территории также и функции технопарка, научные, образовательные, что в совокупности даст городу порядка 20 тысяч рабочих мест. А это в первую очередь говорит о необходимости развитой вариативной транспортной доступности до данных территорий. Евгения Муринец архитектор, член Экспертного совета Минстроя, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС

Инфраструктурный объект свяжет центр, запад и северо-запад столицы, в том числе районы Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники. Проект предусматривает строительство и реконструкцию 2,1 километра дорог, в частности Берегового проезда, проектируемого проезда № 6689 от моста до 1-го Силикатного проезда, съездов с моста на проектируемый проезд № 2017, а также проезда между территориями жилой застройки с двух сторон от моста. Прилегающие территории и инженерные коммуникации приведут в порядок. Предусматривается также возведение эстакады и создание шумозащитных экранов.