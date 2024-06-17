17 июня 2024 08:27 МТШ открыла три новых курса по направлению «Технологии связи» 0 3 0 Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

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Правительство Москвы

Москва

«Московская техническая школа» (МТШ) и Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» (НИУ МЭИ) разработали три новых курса по направлению «Технологии связи». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он напомнил, что поддержка промышленного сектора Москвы включает обширный набор финансовых и нефинансовых инструментов. Помимо инвесткредитов, предоставления целевых займов и субсидий, город помогает развивать кадровый потенциал столичных производственных компаний. В приоритете — высокотехнологичные предприятия, которые используют искусственный интеллект, роботов и современные телекоммуникационные решения. Для развития компетенций московских промышленников в отрасли информационных технологий «Московская техническая школа» предлагает обучение по направлениям «Технологии связи». «Недавно его перечень пополнился тремя курсами, разработанными совместно с Национальным исследовательским университетом МЭИ», — сказал Овчинский.

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Очная программа повышения квалификации «Современная элементная база средств беспроводной связи» предназначена для инженеров-конструкторов, технологов и схемотехников, задействованных на предприятиях приборостроения. После обучения слушатели смогут ориентироваться в номенклатуре электрорадиоизделий российского и иностранного производства. Участники программы ознакомятся с техническими особенностями изделий. Курс рассчитан на 72 часа, обучение пройдет на современном оборудовании. Программа «Модельно-ориентированное проектирование радиотехнических систем» рассчитана на инженеров в сфере радиотехники: радиолокации, систем связи и радионавигации. Специалисты освоят навыки модельно-ориентированного проектирования радиотехнических систем. Продолжительность курса — 54 часа. Он пройдет в очно-дистанционном формате.

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Для экспертов в области конструирования и проектирования радиоэлектронной аппаратуры подготовили курс «Высокоскоростные интерфейсы передачи данных». Участники программы освоят работу с высокоскоростными интерфейсами передачи данных, используемыми в аппаратуре специального и общего назначения. Рассчитанный на 32 часа курс пройдет в очно-дистанционном формате. Программа позволит слушателям разобраться в вопросах передачи данных в современной электронной аппаратуре, рассказал заведующий кафедрой формирования и обработки радиосигналов НИУ МЭИ Павел Остапенков. По его словам, на курсе рассмотрят различные виды проводных интерфейсов, сферы их использования и особенности аппаратных реализаций. «Слушатели повысят компетенции по проектированию линий управления и шин передачи данных», — подчеркнул Остапенков.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что для внедрения современных технологий на производствах нужны новые инженерные кадры. Для решения вопроса с дефицитом сотрудников правительство, ведущие технические вузы и компании в 2021 году создали проект «Московская техническая школа». Он направлен на повышение квалификации инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал столицы. МТШ — качественная образовательная инфраструктура. Для сотрудников предприятий открыли девять общих направлений и четыре специальных. Всего доступно более 160 курсов. Кроме учебных программ участникам предлагают конференции, вебинары, мастер-классы и другие мероприятия. Обучение прошли уже более 2,2 тысячи специалистов.