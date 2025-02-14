Москвичи выдвинули предложения по развитию рыбных рынков

Почти 24 тысячи человек поделились идеями, как развивать рыбные рынки в столице, в рамках проекта «Москва — на волне». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина .

«Москвичи направили больше 3,7 тысячи идей. Для реализации эксперты и сами пользователи отобрали 102», — добавила она.

Среди них — онлайн-трансляции мастер-классов по кулинарии, сервисы доставки, еженедельные акции с рыбными блюдами из разных стран мира. В соцсетях предложили брать интервью у поставщиков товаров и размещать афиши мероприятий. Также москвичи выступили за скидки в день рождения и подарочные наборы.

Всего в Москве работают два рыбных рынка — в Косине-Ухтомском и в Митине.

Ранее эксперты Рыбного союза рассказали, как выбрать самый экологически чистый продукт.