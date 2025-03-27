Москвичи выбрали имя самцу альпака из городского зоопарка

Новый обитатель Московского зоопарка — белоснежный самец альпака — получил кличку Зефир. Как сообщила пресс-служба мэрии столицы, этот вариант победил в голосовании на платформе «Активный гражданин».

За Зефира проголосовали 211 тысяч человек, или 43% от общего числа респондентов. Второй вариант — Пача, что на языке одомашнивших альпака инков означает Вселенная, — набрал 17% голосов.

Замкнула тройку кличка Альберт. Такой вариант москвичам предложили исходя из происхождения имени от латинского слова albus, что в переводе на русский означает «белый». За этот вариант проголосовали 12% пользователей платформы.

В минувшую среду, 26 марта, зоопарк Новосибирска рассказал о рождении черной альпака с белой «маской» на мордочке. Родители нового обитательницы приехали из Москвы и Нижнего Новгорода в 2017 году. В зверинце подчеркнули, что самочка появилась на свет еще в феврале, но только в конце марта впервые вышла на прогулку.