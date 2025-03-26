Детеныш альпаки с необычным окрасом родился в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке родился новый питомец — альпака с необычным окрасом с белой отметиной на мордочке в форме маски. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Пополнение произошло в феврале. Самец и самка, которые в 2017 году переехали в Новосибирск из Москвы и Нижнего Новгорода, стали родителями второй раз — у них родилась самочка. Это второй детеныш альпаки, появившийся на свет на территории зоопарка. В прошлом году у пары родился самец.

Сотрудники зоопарка рассказали, что первые несколько дней жизни детеныш двигался довольно неуклюже, а сейчас уже уверенно выходит на прогулки и вместе с родителями изучает окружающий мир. Маленькая альпака, как и члены ее семьи, питается растительной пищей, но еще не отказалась от материнского молока.

Особенное внимание новорожденная самка привлекает за счет необычного внешнего вида. У ее отца темная шерсть, а у матери — светлая. Детеныш унаследовал от родителей оба цвета: у него темное, как у отца, тело и светлая мордочка.

Ранее на сайте «Активный гражданин» началось голосование за имя для самца альпаки из Московского зоопарка. Пользователям предложили несколько вариантов клички: Инти, Пача, Куско, Ватный Пуфик, Зефир или Альберт.