Москвичи выберут главный «Проект года» среди лучших строительных объектов столицы

Голосование за лучший реализованный архитектурный проект года стартовало 29 июня на портале «Активный гражданин». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Жителям столицы предложат проголосовать за одного из более чем 35 номинантов. Победителя определят по абсолютному большинству голосов.

«Москвичи ежедневно пользуются новыми станциями метро, посещают общественные пространства, спортивные и культурные объекты, поэтому именно они могут оценить, какие проекты оказали наибольшее влияние на развитие города», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Конкурс проводится с 2015 года. В прошлом году лучшими объектами признали семь станций первой очереди Троицкой линии метро, а также станцию «Потапово» Сокольнической линии.

На этот раз кандидаты представлены в 13 номинациях: благоустройство, промышленность, транспорт, реставрация архитектуры, реновация и другие. Оценить можно не только архитектурные решения, но и вклад того или иного объекта в развитие городской среды.

За участие в голосовании горожане могут получить баллы городской программы лояльности, которыми можно пополнить карту «Тройка» или воспользоваться, чтобы пожертвовать на благотворительность.