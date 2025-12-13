Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы

Синоптик Леус: прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы в Москве

Прошедшая ночь стала самой холодной с начала климатической зимы в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

«В минувшую пятницу зима предприняла очередную попытку обосноваться на территории столичного региона. Холодный атмосферный фронт, пересекавший территорию центральных областей Европейской России с севера на юг, вызвал резкое понижение температуры», — написал он.

В Москве после утренних +5 градусов к 16:00 температура упала ниже нуля. Субботняя ночь стала самой холодной за осень и зиму: на ВДНХ зафиксировали -5,8 градуса.

До этого лидером был день 16 ноября, когда столбики термометров опустились до -4,3 градуса.

«Сегодня, в условиях порывистого северо-западного ветра, дневной рост температуры в столичном регионе будет совсем невелик и составит лишь 1-2 градуса», — отметил Леус.

В воскресенье и понедельник мороз продолжит крепчать. Ночью в столице температура опустится до -6…-8 градусов, а по области — до -6…-11 градусов. В ночь на понедельник будет еще холоднее: в Москве -9…-11 градусов, в области — -8…-13 градусов. Днем тоже будет прохладно: -5…-7, что на пару градусов ниже нормы для середины декабря.

«Ну, а во вторник столбики термометров устремятся в зону оттепелей, и понедельник останется во главе списка самых холодных дней с начала зимы как минимум до середины третьей декады декабря», — добавил синоптик.

Ноябрь в Москве выдался аномально теплым из-за морского полярного воздуха из Атлантики или морского тропического воздуха из Восточного Средиземноморья. Среднемесячная температура в столице составила 3,7 градуса, превысив норму на 4,2 градуса. По мнению специалистов, аномальная погода возникает из-за постепенного роста фоновых значений температуры воздуха в очагах формирования разных типов воздушных масс.