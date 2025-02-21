Девочка из Шатуры потратила накопленные деньги на помощь бойцам СВО

Жители муниципалитета отправили в зону специальной военной операции 23-й гуманитарный конвой. Он привезет военнослужащим технику, стройматериалы, маскировочные сети, медикаменты, продукты и другие необходимые на фронте вещи.

Предприниматели, организации, волонтеры и неравнодушные жители Шатуры собрали для бойцов СВО и подарки ко Дню защитника Отечества. Мастерицы сшили сувенирных чебурашек, хозяйки сделали домашние заготовки, а дети изготовили своими руками поздравительные открытки.

Не осталась в стороне и семилетняя жительница Шатуры Юля. Она узнала о сборе гуманитарной помощи для защитников от отца. «Девочка, видимо, копила деньги на какую-то свою мечту. Но вот так прониклась, что разбила свою копилку и попросилась с родителями пойти в магазин», — рассказал волонтер Александр Титков.

Юля сама выбрала то, что нужно купить для бойцов, собрала посылку, в которое положила письмо солдатам, и отдала волонтерам для отправки на фронт. Посылка Юли, как и другие подарки, отправилась на Херсонское направление.