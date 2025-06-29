Москвичей ждет дождь и до +22 градусов 29 июня

В воскресенье, 29 июня, москвичей ждет облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня возможен дождь. Температура поднимется до +22 градусов. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура будет колебаться от +20 до +22 градусов, а ночью опустится до +10. Возможен дождь, местами сильный. Ожидается юго-западный ветер, скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Днем в Московской области будет от +18 до +23 градусов, а ночью температура опустится до +8.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что жителей и гостей Москвы с понедельника ждет похолодание, а также сильные дожди. Температура опустится до отметки +15 градусов. В столице днем 30 июня будет ветрено. Давление упадет до 729 миллиметров ртутного столба — на 17–19 единиц ниже нормы.