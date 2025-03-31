Москвичей пригласили присоединиться к месяцу водных видов транспорта

В столице открыли цикл мероприятий, посвященные водным видам спорта. Об этом сообщил сайт mos.ru .

В течение месяца горожане и гости Москвы смогут узнать больше о спортивной инфраструктуре города, поучаствовать в конкурсах, флэшмобах и мастер-классах под руководством известных атлетов. Программа рассчитана и на детей, и на взрослых.

В спортивном комплексе «Академический» 5 апреля с 10:00 до 12:30 пройдет мастер-класс для детей от восьми до 16 лет. Его проведет серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Красных.

Мастер-класс по плаванию для взрослых пройдет 24 апреля с 20:00 до 23:00 в спорткомплексе «Ника». Мероприятием будет руководить четырехкратный чемпион мира по плаванию Алексей Брянский. Гостей московских бассейнов ждут открытые уроки по синхронному плаванию и аквафитнесу.

Ранее в столице стартовало голосование за лучшие новые спортивные объекты. Выбрать понравившиеся проекты можно на сайте «Активный гражданин».