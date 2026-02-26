Москвичей предупредили об угрозе наводнения из-за гигантских сугробов

В Москве за зиму выпало столько снега, что при таянии возникает угроза серьезного половодья. Об этом в телеграм-канале предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его прогнозам, объем талой воды составит примерно пять миллионов кубометров. Это две тысячи олимпийских бассейнов, 10% от объема озера Селигер или более 70 лет непрерывного мытья под душем.

Тающий снег устремится в водоемы, уровень воды в них поднимется и подтопит прибрежные территории, добавил синоптик. Он призвал жителей быть готовыми.

Накануне Тишковец рассказал, что в Москве снова появились сугробы рекордной высоты, за сутки выпала четверть месячной нормы осадков. Столько снега в феврале в столице, по его словам, не было никогда.