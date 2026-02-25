Московские сугробы установили «двойной рекорд»

В Москве за минувшие сутки выпала четверть от месячной нормы осадков, в городе вновь появились сугробы рекордной высоты. Об этом ИС «Вести» сообщил специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, высота сугробов побила не только рекорд 25 февраля, но и всего месяца.

«На ВДНХ высота снега составляет 73 сантиметра, в Тушине — 75 сантиметров, на Балчуге — 81 сантиметр. Соответственно, побит рекорд для 25 февраля, который держался с 1994 года со значением 65 сантиметров. И рекорд всего февраля за всю историю метеоизмерений, он держался на уровне 72 сантиметра», — рассказал Тишковец.

Синоптик добавил, что за месяц в столице по состоянию на 25 февраля выпало 132% от всей месячной нормы осадков.

Ранее Тишковец предупреждал, что сугробы в Москве в 1,8 раза превышают климатическую норму.