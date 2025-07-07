Терапевт Чернышова назвала опасной сильную жару для людей с хроническими заболеваниями

На предстоящей неделе в Москве прогнозируется жаркая и солнечная погода. Температура воздуха может превысить 30 градусов, а вероятность осадков минимальна. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, кто сложнее всего переносит жару и как справиться с высокими температурами. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Как отметила специалист, тяжелее всего жара дается людям с серьезными хроническими заболеваниями: органов дыхания; сердечно-сосудистой системы; гипертонией; диабетом.

«Эти тяжелые хронические заболевания не позволяют организму адекватно реагировать на изменение температуры», — объяснила Чернышова.

Здоровые люди легче приспосабливаются к окружающей среде. По мнению терапевта, регулярные занятия спортом и закаливание помогают организму быстрее реагировать на изменения внешних условий.

Чтобы чувствовать себя лучше в жару, Чернышова рекомендует: обильно пить воду, правильно подбирать одежду, использовать мисты и растворы для увлажнения кожи.