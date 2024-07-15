Москвичей предупредили о второй волне ливней и гроз

Москву в ближайшие часы накроет вторая волна ливневых дождей. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«По прогнозу синоптиков, в ближайший час ожидается вторая волна интенсивных осадков», — отметили в сообщении.

Ожидаются ливень, гроза и сильные порывы ветра. Такая погода будет наблюдаться до конца дня. Жителей и гостей столицы призвали быть аккуратными, не укрываться от дождя под деревьями и не ставить под ними автомобили.

Синоптики предупредили, что во вторник, 16 июля, на столицу могут вновь обрушиться сильные осадки, также возможны сильные порывы ветра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что жаркая погода пришла в Москву и область. Высокие температуры начнут падать ближе к середине июля.