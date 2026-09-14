Москвичей предупредили о возможных заморозках

Синоптик Леус: в Москве в ближайшие 2-3 ночи есть вероятность заморозков

Минимальная температура в Москве этой ночью составила +8,7 градуса. В ближайшие ночи в регионе может похолодать до +1…+6 градусов, есть вероятность заморозков в травостое и на почве. Об этом в телеграм-канале предупредил синоптик Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация в ближайшие две-три ночи в столичном регионе по-прежнему располагает к активному ночному выхолаживанию — местами температура ожидается в пределах +1…+6 градусов, с вероятностью заморозков в травостое и на почве», — отметил он.

По словам Леуса, на московских метеостанциях зафиксировали ночью минимальную температуру от +6,6 до +11,1 градуса. В Новой Москве этот показатель составил +4,4 градуса. Самой холодной точкой Подмосковья стали Черусти — там ночной минимум составил +1,8 градуса.

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