Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде 28 июля

Непогода обрушится на Москву в ближайшие два часа. Вплоть до 21:00 ожидаются шквалистый ветер и град, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Погода ухудшится преимущественно в Троицком и Новомосковском административных округах.

«В ближайшие пару часов с сохранением до 21:00 преимущественно в ТиНАО ожидается очень сильный дождь, град, шквал 15-20 метров в секунду», — рассказали в ведомстве.

Автомобилистов попросили снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди едущих машин. Стоит избегать и внезапных маневров.

Пешеходам рекомендовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться под деревьями. Не стоит и оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптики подчеркивали, что в отдельных регионах ливни с грозами и ветром с порывами до 20 метров в секунду задержатся до пятницы, 31 июля.