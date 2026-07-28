Грозы и сильный ветер обрушились на Москву после сильной жары

Москвичи сравнили сильный ветер и грозу с ураганом в Ростове-на-Дону

Резкая смена погоды произошла в Москве во вторник, 28 июля. Жару сменили сильный ливень и порывистый ветер. В распоряжении 360.ru оказалось видео из южных районов столицы.

На опубликованных кадрах виден сильный дождь, а также согнувшиеся под порывами ветра деревья.

Один из авторов кадров заявил, что смена погоды произошла очень резко.

«Напомнил недавний ураган в Ростове-на-Дону», — пояснил собеседник 360.ru.

Департамент транспорта Москвы призвал водителей соблюдать дистанцию в условиях непогоды. В ведомстве подчеркнули, что также стоит отказаться от резких маневров и снижать скорость перед пешеходными переходами.

В пресс-службе Гидрометцентра заявили, что резкое изменение характера погоды связано с влиянием циклона, образовавшегося на фоне холодного атмосферного фронта во всем Центральном федеральном округе.

Синоптики подчеркнули, что в отдельных регионах ливни с грозами и ветром с порывами до 20 метров в секунду задержатся до пятницы, 31 июля.

Преобладающая температура воздуха составит ночью +10...+17 градусов, а днем +16...+23 градуса, добавили в Гидрометцентре.

Во вторник, 28 июля, пресс-служба московского главка МЧС предупредила горожан и гостей столицы о жаркой погоде до +30...+31 градуса.