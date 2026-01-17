Москвичей предупредили о сильном морозе 18 января

Пик морозов в Москве и Подмосковье ожидается в ночь на воскресенье, 18 января. Такой прогноз в телеграм-канале сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Михаил Леус.

По его словам, ночь на субботу в столице выдалась относительно теплой для января.

«По данным базовой метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха опустилась до отметки -8,4 градуса, что близко к ночной климатической норме», — написал синоптик.

Леус уточнил, что на других метеостанциях в Москве минимум составил от -8,5 в Тушине и Балчуге, а также до -11,3 в Бутове. В Михайловском и Новой Москве морозы окрепли до -20,5 градуса.

«Пик морозов ожидается предстоящей ночью, после чего они заметно ослабеют. В условиях антициклональной погоды минимальная температура воздуха в ближайшие час-два может немного понизиться», — заключил он.

Ранее москвичам до 19 января пообещали погоду без аномальных снегопадов.