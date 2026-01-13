Москвичей предупредили о рекордном росте атмосферного давления на выходных
Синоптик Позднякова: атмосферное давление на выходных в Москве поставит рекорд
Ожидаемый на выходных 17 и 18 января обширный антициклон приведет к росту атмосферного давления в Москве и Московской области до 722 миллиметров ртутного столба (1029,3 гектопаскалей). Об этом сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Она подчеркнула, что данные означают ожидание новых метеорологических рекордов.
Максимальный уровень атмосферного давления 17 января российские синоптики зафиксировали в 1979 году, когда показатель вырос до 1028,9 гектопаскалей (771,7 миллиметров ртутного столба). В 2010-м показатели давления в Москве 18 января остановились на уровне 1028,5 гектопаскалей (771,4 миллиметра ртутного столба).
Кроме высокого атмосферного давления, антициклон принесет в столичный регион низкие температуры. В течение суток столбики термометров опустятся до −15...−20 градусов, что на 10 пунктов ниже нормы.
Позднякова подчеркнула, что похолодание в Москве и области начнется уже вечером во вторник, когда температура достигнет −10..−12 градусов. Поэтому ночь под Старый Новый год в столичном регионе окажется холоднее, чем на 1 января.
Ранее специалист Позднякова предупредила жителей Центральной части России, что на Крещение никакой оттепели не будет. Зима окончательно вступила в свои права. В четверг, 15 января, суточная температура в Москве и области останется в пределах −10...−15 градусов.