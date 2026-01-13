Москвичей предупредили о рекордном росте атмосферного давления на выходных

Ожидаемый на выходных 17 и 18 января обширный антициклон приведет к росту атмосферного давления в Москве и Московской области до 722 миллиметров ртутного столба (1029,3 гектопаскалей). Об этом сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова .

Она подчеркнула, что данные означают ожидание новых метеорологических рекордов.

Максимальный уровень атмосферного давления 17 января российские синоптики зафиксировали в 1979 году, когда показатель вырос до 1028,9 гектопаскалей (771,7 миллиметров ртутного столба). В 2010-м показатели давления в Москве 18 января остановились на уровне 1028,5 гектопаскалей (771,4 миллиметра ртутного столба).

Кроме высокого атмосферного давления, антициклон принесет в столичный регион низкие температуры. В течение суток столбики термометров опустятся до −15...−20 градусов, что на 10 пунктов ниже нормы.

Позднякова подчеркнула, что похолодание в Москве и области начнется уже вечером во вторник, когда температура достигнет −10..−12 градусов. Поэтому ночь под Старый Новый год в столичном регионе окажется холоднее, чем на 1 января.

Ранее специалист Позднякова предупредила жителей Центральной части России, что на Крещение никакой оттепели не будет. Зима окончательно вступила в свои права. В четверг, 15 января, суточная температура в Москве и области останется в пределах −10...−15 градусов.