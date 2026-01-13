Синоптик Позднякова поделилась прогнозом погоды для центральной части России

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила радио Sputnik, что на Крещение ожидается морозная погода без оттепели.

По словам специалиста, погодные условия будут определяться периферией антициклона, а атмосферное давление будет довольно высоким. При этом температура воздуха не достигнет отметки в −30 градусов.

«Самая низкая температура будет 15 января, то есть в апогее зимы — в течение суток в Москве и области температура будет в пределах −10…−15 градусов, а это почти на шесть градусов ниже климатической нормы», — рассказала синоптик.

