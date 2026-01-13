Синоптик Позднякова поделилась прогнозом погоды для центральной части России

По словам специалиста, погодные условия будут определяться периферией антициклона, а атмосферное давление будет довольно высоким. При этом температура воздуха не достигнет отметки в −30 градусов.

«Самая низкая температура будет 15 января, то есть в апогее зимы — в течение суток в Москве и области температура будет в пределах −10…−15 градусов, а это почти на шесть градусов ниже климатической нормы», — рассказала синоптик.