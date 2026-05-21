Москвичей предупредили о рекордной жаре 21 мая

В четверг, 21 мая, в Москве ожидается жаркая погода с переменной облачностью. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, большую часть дня синоптическая ситуация в российской столице будет зависеть от западной периферии антициклона.

«В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков, и только вечером местами возможен кратковременный дождь», — рассказал метеоролог.

Вечером также возможны грозы с порывистым ветром. Максимальная температура воздуха составит +29…+31.

«Третий день подряд будет установлен новый рекорд жары. Прежний максимум дня со значением +29,2 градуса 2014 года — падет», — предупредил Тишковец.

Ранее стало известно, что московская жара побила рекорд по температуре 1897 года.