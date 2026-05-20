Московская жара побила рекорд по температуре 1897 года

Установившаяся в Москве жара обновила температурный рекорд, державшийся на протяжении 129 лет. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра Марину Макарову.

Она объяснила, что к 14:00 столбики термометров на главной столичной метеостанции на ВДНХ поднялись до +30 градусов.

До этого самую высокую температуру 20 мая фиксировали в 1897 году, когда воздух прогрелся до +29,7 градуса.

В пресс-службе Гидрометцентра заявили, что аномальная жара в Центральной части России сохранится до конца рабочей недели. Днем в ближайшую пятницу, 22 мая, максимальные показатели в Москве достигнут +23…+28 градусов.

Постепенное охлаждение начнется к выходным, после прихода с запада на восток холодного циклона, который принесет кратковременные дожди, ливни в сопровождении шквалистого ветра с порывами 15–20 метров в секунду.

Уже в субботу, 23 мая, температура в Москве и Московской области опустится до +8…+13 градусов ночью и до +19…+25 днем.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что основные погодные рекорды в Москве еще впереди. Она не исключила, что воздух в столице в четверг, 21 мая, прогреется выше максимальных показателей за всю историю наблюдений.