Москвичей предупредили о приходе опасной жары на выходных

Предупреждение об опасной погоде в Москве выпустил Гидрометцентр России из-за сильной жары. Это следует из прогнозной карты , опубликованной на сайте организации.

В субботу и воскресенье, 1 и 2 августа, максимальная температура в столице поднимется до +30...+31 градуса, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

Синоптики подчеркнули, что предупреждение об очень высокой температуре действует до 18:00 воскресенья. Для Московской области Гидрометцентр его пока не опубликовал.

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в комментарии 360.ru заявила, что август для Подмосковья останется относительно теплым.

Она подчеркнула, что предстоящая неделя пройдет для региона без осадков, а после начнется постепенное понижение температуры до +22...+26 градусов днем.