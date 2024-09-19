Синоптик Вильфанд заявил, что теплая погода вернется в Москву после первых заморозков

После кратковременного похолодания, которое ожидается в ближайшее воскресенье и понедельник, в Москву вернется теплая погода. Об этом сообщил сайту телеканала «Звезда» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

о его словам, в воскресенье и понедельник температура опустится до самых низких значений в сентябре. Во вторник ранним утром также будет прохладно. В предрассветные часы температура составит от -1 до +4 градусов. Однако в течение дня в столице потеплеет до +15 градусов. А в среду днем воздух прогреется до +23 градусов.