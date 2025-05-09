Москвичей предупредили о похолодании

Сильное похолодание ожидается в Москве вечером и ночью 9 мая. Об этом агентству новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости», синоптик Татьяна Позднякова.

Она отметила, что температура может опуститься до +1…+3 градусов. Местами — на мостах, эстакадах или в пониженных формах рельефа — снизится до -2.

Метеоролог Роман Вильфанд отмечал, что температура воздуха в дневное время в Москве составит от +8 до +13 градусов, а ночью похолодает — от 0 до +5 градусов.

Научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев пояснил, что холода в мае связаны с изменением климата. По его словам, в основном это касается гидрологического цикла и режима осадков. Динамику погоды меняют воздушные массы в атмосфере и вода в океане.