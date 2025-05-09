Москвичей предупредили о похолодании

Научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев пояснил, что холода в мае связаны с изменением климата. По его словам, в основном это касается гидрологического цикла и режима осадков. Динамику погоды меняют воздушные массы в атмосфере и вода в океане.
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