Москвичей предупредили о непогоде в четверг

Синоптик Леус: в Москве в четверг ожидается мокрый снег и сильный ветер

В Москве в четверг ожидается мокрый снег с дождем и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

«Сегодня столичный регион останется под влияние тыловой части циклона, кружащего над районами Средней Волги. Он сформирует облачную и ветреную погоду, вызовет осадки в виде мокрого снега и дождя», — сообщил синоптик.

Температура воздуха в столице составит +2…+4 градуса. Это на три-четыре градуса ниже климатической нормы. Возможно налипание мокрого снега на ветви деревьев и провода.

В отдельных районах, преимущественно в Подмосковье, в утренние и вечерние часы вероятна гололедица.

Ветер северного направления будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, в порывах до 15 метров. Атмосферное давление — 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что гололед и мокрый снег сохранятся в Московской области до 11 апреля.