В Гидрометцентре ответили на пугающие прогнозы о самом жарком лете

Вильфанд: достоверных прогнозов о самом жарком лете в России не существует

Прогнозы о якобы самом жарком лете в России в нынешнем году не имеют под собой научного обоснования. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра синоптик Роман Вильфанд.

По его словам, на данный момент в метеорологии не существует точных методов, позволяющих за такой срок предсказать экстремальные погодные явления.

«Методов прогнозирования экстремальной летней погоды не существует. Самое холодное или самое жаркое — за пределами современных научных знаний», — заявил синоптик.

Вильфанд отметил, что долгосрочные сезонные прогнозы даже при наличии трендов опираются исключительно на вероятностные оценки, а не на точные параметры. Метеоролог напомнил, что экстремальные значения погодных условий определяются не заблаговременно, а по факту.

Ранее климатолог Николай Терешонок заявлял, что на Москву летом обрушатся ураганы и грозы.