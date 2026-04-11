Москвичей предупредили о наступлении активности гадюк

В столице приближается сезон активности гадюк. Об этом РИА «Новости» сообщил старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.

По его словам, эти змеи зимуют глубоко под землей, где почва не промерзает.

«Гадюки выходят, когда хорошо прогревается земля. <…> Для них смертелен контакт с промерзшей почвой. Думаю, что они не раньше мая будут выходить, но это зависит от погоды», — сказал Квартальнов.

Биолог добавил, что гадюки водятся в национальном парке «Лосиный Остров» в Москве, а также в Московской области.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения при встрече со змеей. Защититься от рептилий поможет правильно подобранная одежда.