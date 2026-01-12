Москвичей предупредили о надвигающихся настоящих крещенских морозах

В начале следующей недели в российскую столицу придут настоящие крещенские морозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«По предварительным расчетам, 19 января под утро будет до -20… -25 градусов», — написал он.

Во вторник и среду, 20 и 21 января, температура упадет еще ниже. Столбик термометра может опуститься до -30 градусов. Днем ожидается от -12 до -17 градусов, что на 15 градусов ниже нормы климата.

«Аномальные морозы могут простоять почти неделю», — предупредил Тишковец.

Ранее стало известно, что свыше 20% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве и Подмосковье.