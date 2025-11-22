Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности во время ледяного дождя

Ноябрь принес в Подмосковье нестабильную погоду. Специалисты «Мособлпожспаса» предупредили, что во время осадков при резких колебаниях температур может формироваться ледяной дождь. В связи с этим жителям региона поспешили напомнить меры предосторожности в непогоду.

Из-за разницы температур капли дождя покрываются ледяной коркой, но остаются жидкими внутри. При падении они разрушаются, растекаются и мгновенно кристаллизуются. Такое явление может вызвать гололедицу, мощную ледяную корку на деревьях, зданиях и автомобилях.

Как отметил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин, в это время увеличивается риск ДТП, падения деревьев, обрывов линий электропередачи и повреждения конструкций зданий.

Пешеходам важно планировать маршруты, избегая участков под карнизами и навесами, откуда могут упасть сосульки, глыбы снега или льда. Следует выбирать безопасные пути, без уклонов и подальше от проезжей части.

«Для передвижения по обледеневшим поверхностям необходимо использовать специальную обувь с противоскользящей подошвой, полностью исключив обувь на каблуках и с гладкой подошвой. Кроме того, на скользких участках важно сохранять равновесие, поэтому руки должны оставаться свободными, а от переноски тяжелых предметов следует отказаться», — добавил Щетинин.

В гололед пожилым людям и детям и вовсе не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости.

Водителей специалисты призывают заранее проверять состояние шин и исправность транспортных средств. На обледеневшей дороге требуется соблюдать повышенную дистанцию, избегать резких маневров и торможений. При сильном ухудшении погодных условий лучше всего отказаться от поездок на личном транспорте.

При падении на льду гражданам рекомендуют обращаться за медицинской помощью, а при возникновении экстренных случаев — звонить по номеру 112.