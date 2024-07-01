Москвичей предупредили о надвигающейся жаре

В первый день июля в Москву придет жара до +32 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня власть над погодой в столичном регионе вернет в свои руки антициклон, на северной периферии которого окажется Москва», — отметил он.

В регионе ожидается переменная облачность, дождей не будет. Столбик термометра поднимется до 32 градусов тепла. В Московской области воздух прогреется до +33. По словам синоптика, в столице будет преобладать юго-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит 743 миллиметра ртутного столба — этот показатель ниже нормы, резюмировал Леус.

Как сообщал его коллега, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, жара в столице в начале июля побьет рекорд столетия. По его словам, до этого года самым жарким было 1 июля 1898 года. Тогда столбик термометра поднялся до +32,6 градуса.