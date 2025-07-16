Москвичей предупредили о грозах и сильном ветре 16 июля

Жителей и гостей столицы предупредили о надвигающейся на город непогоде. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

По данным ведомства, с 10 утра и до конца дня в Москве возможны кратковременные дожди, местами — ливни, грозы и даже град. Во время грозы порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Жителей попросили быть особенно внимательными. Автомобилистам рекомендовали снижать скорость и держать дистанцию, избегать резких маневров.

Пешеходам напомнили правила безопасности: не прятаться от непогоды под деревьями и обходить шаткие конструкции. Спасатели также посоветовали обращаться в МЧС по телефону в случае необходимости.

Накануне канатную дорогу «Воздушный трамвай» на ВДНХ закрыли из-за сильной грозы со шквалистым ветром.